Coherent zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Coherent hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Coherent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at