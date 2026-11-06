Coherent zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Coherent präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,37 Milliarden USD – ein Plus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coherent 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at