Coherus BioSciences legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Coherus BioSciences hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 14,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at