Coherus BioSciences stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coherus BioSciences lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,3 Millionen USD – ein Plus von 61,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coherus BioSciences 7,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at