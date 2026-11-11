Coherus BioSciences: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Coherus BioSciences hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD gegenüber -0,310 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Coherus BioSciences im vergangenen Quartal 14,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coherus BioSciences 11,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at