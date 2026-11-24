Cohu Aktie
WKN: 856506 / ISIN: US1925761066
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24.11.2026 17:00:02
Cohu: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Cohu (NASDAQ:COHU) announced that revenue grew 37% year over year to $173 million. High-performance computing, or HPC, infrastructure demand is driving a turnaround in test equipment requirements. The market is shifting toward higher thermal-control needs, positioning the business for growth.
Three takeaways from the call stand out for long-term investors.
HPC applications require precise thermal management during chip testing. The expansion of customer qualifications gives the company visibility into multiyear system deliveries.
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Nachrichten zu Cohu Inc.
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29.07.26
|Ausblick: Cohu präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Cohu Inc.
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