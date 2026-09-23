Cohu Aktie

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WKN: 856506 / ISIN: US1925761066

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23.09.2026 15:32:01

Cohu CEO Luis Muller Sells Shares for $3.3 Million

Luis A. Muller, President & CEO of Cohu, Inc. (NASDAQ:COHU), sold 55,794 shares of common stock on Sept. 21, 2026, according to a SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($60.00); post-transaction value based on Sept. 21, 2026, market close ($60.62).

Cohu is a prominent global provider of advanced semiconductor test solutions, with a market capitalization of $3.2 billion and approximately 2,777 employees.

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