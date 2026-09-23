Cohu Aktie
WKN: 856506 / ISIN: US1925761066
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23.09.2026 15:32:01
Cohu CEO Luis Muller Sells Shares for $3.3 Million
Luis A. Muller, President & CEO of Cohu, Inc. (NASDAQ:COHU), sold 55,794 shares of common stock on Sept. 21, 2026, according to a SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($60.00); post-transaction value based on Sept. 21, 2026, market close ($60.62).
Cohu is a prominent global provider of advanced semiconductor test solutions, with a market capitalization of $3.2 billion and approximately 2,777 employees.
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Nachrichten zu Cohu Inc.
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29.07.26
|Ausblick: Cohu präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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29.04.26
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Analysen zu Cohu Inc.
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