Cohu informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cohu hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,090 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 173,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 37,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 126,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at