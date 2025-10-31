Cohu stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cohu hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cohu ein EPS von -0,390 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 126,3 Millionen USD gegenüber 95,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at