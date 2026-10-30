Coinbase Aktie

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WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076

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30.10.2026 16:57:01

Coinbase: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Coinbase (NASDAQ:COIN) announced that prediction markets crossed $200 million in annualized run rate revenue. Non-spot trading products reduce reliance on volatile crypto trading volumes, helping stabilize long-term transaction revenues. Three things management said stand out.

Prediction markets, which let users trade contracts on real-world event outcomes, reached a $200 million annualized run rate revenue within eight months of launch. Spot crypto trading volume fell 10% quarter over quarter, but new trading offerings buffered top-line revenue.

Artificial intelligence agents require automated software accounts to execute trading and payment transactions across financial networks. Coinbase for Agents connects these automated software programs directly to trading accounts through a specialized software interface.

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