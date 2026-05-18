Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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18.05.2026 18:56:19
Coinbase, MARA Holdings Plunge 4%, But Why Is HOOD Not Going Down?
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