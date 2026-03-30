Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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30.03.2026 18:34:44
Coinbase, Nebius, IREN Stocks Are Getting Hammered — And These ETFs Are Making A Fortune
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