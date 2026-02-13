Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|Kryptobörse öffnet Bücher
|
13.02.2026 17:05:00
Coinbase-Aktie dennoch mit Gewinnen: Bei Gewinn und Umsatz unter die Markterwartungen gerutscht
Für Coinbase ist das vierte Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 mit einem Gewinneinbruch zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie fiel von 4,68 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 0,66 US-Dollar im aktuellen Berichtszeitraum. Die Analystenerwartungen hatten zuvor bei 1,02 US-Dollar je Aktie gelegen.
Daneben entwickelte der Umsatz im sich vierten Quartal negativ: Er lag nach 2,27 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum nun bei 1,78 Milliarden US-Dollar. Das war weniger als am Markt erwartet worden war, denn der Marktkonsens war beim Quartalsumsatz zuvor von 1,82 Milliarden US-Dollar ausgegangen.
Die Coinbase-Aktie zeigt sich an der NASDAQ im Handel 15,13 Prozent höher bei 162,44 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
