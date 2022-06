Coinbase-Aktie knickt ein: Goldman stuft Coinbase ab und kappt Kursziel

Die Analysten um Will Nance begründeten dies mit dem anhaltenden Verfall der Preise von Kryptowährungen und der damit einhergehenden geringeren Marktaktivität. Für die Handelsplattform Coinbase dürfte das sinkende Umsätze zur Folge haben. Trotz der vom Unternehmen jüngst angekündigten Umstrukturierungen samt Stellenabbau seien noch weitere Kürzungen nötig, hieß es in der am Montag vorliegenden Studie der US-Investmentbank.

Die Coinbase-Aktie verlor am Montag im NASDAQ-Handel schlussendlich 10,76 Prozent auf 55,96 US-Dollar.

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 04:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

NEW YORK (dpa-AFX)