Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|Kryptoplattform mit Zahlen
|
08.05.2026 22:06:00
Coinbase-Aktie nach enttäuschender Bilanz dennoch fester - Umsatz und Verluste im Blick
Coinbase hat im ersten Jahresviertel 2026 MEHR / WENIGER Gewinn erzielt. Das EPS fiel von 0,24 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun -1,49 US-Dollar und lag damit unter der Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf 0,064 US-Dollar je Anteilsschein belaufen hatten.
Der Umsatz fiel daneben von 2,01 Milliarden US-Dollar auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Hier hatten die Analysten in ihren Prognosen im Durschnitt mit 1,49 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Die Coinbase-Aktie gewann im Handel an der NASDAQ 4,25 Prozent auf 201,16 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Julia Walter, Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
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