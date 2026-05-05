Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|Effizienz
|
05.05.2026 17:16:00
Coinbase-Aktie verliert: Entlassungen folgen auf harten Sparkurs - KI im Fokus
• Personalbedarf durch KI-Tools verringert
• Coinbase-Aktie schießt hoch
Stellenabbau und Fokus auf KI: Coinbase verkleinert Belegschaft
Der Kryptobörsen-Betreiber Coinbase hat einen umfassenden Umstrukturierungsplan angekündigt, in dessen Zuge rund 700 Arbeitsplätze wegfallen werden, wie Reuters berichtet. Dies entspricht etwa 14 Prozent der weltweiten Belegschaft. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Kosten in einem volatilen Marktumfeld deutlich zu senken und das Unternehmen konsequent auf das Zeitalter der künstlichen Intelligenz auszurichten. Laut CEO Brian Armstrong ermöglichen es neue KI-Tools mittlerweile auch nicht-technischen Teams, Aufgaben zu automatisieren und Code zu liefern, was den bisherigen Personalbedarf verringert. Damit folgt Coinbase einem breiteren Trend im US-Technologiesektor, bei dem Unternehmen ihre Abläufe durch KI-gestützte Effizienzsteigerungen straffen.
Finanzielle Auswirkungen und Ausblick
Das Unternehmen plant, die Umstrukturierung weitgehend im zweiten Quartal 2026 abzuschließen, wobei einmalige Kosten zwischen 50 und 60 Millionen US-Dollar - primär für Abfindungen - erwartet werden. Trotz der Entlassungen betont die Konzernführung, dass Coinbase gut kapitalisiert und langfristig für Wachstum aufgestellt sei. Die Verschlankung sei jedoch notwendig, um im nächsten Krypto-Zyklus effizienter agieren zu können. Es ist nicht das erste Mal, dass Coinbase mit drastischen Personalmaßnahmen auf Marktphasen mit geringerer Handelsaktivität reagiert, was die hohe Sensibilität des Unternehmens gegenüber der allgemeinen Anlegerstimmung unterstreicht.
So reagiert die Coinbase-Aktie
Die Coinbase-Aktie legt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zu. Schon in den vergangenen drei Monaten verzeichnete das Papier ein Plus von 12,99 Prozent. Im Montagshandel stieg die Aktie schließlich um 6,14 Prozent auf 202,99 US-Dollar. Im heutigen Dienstagshandel geht es allerdings zeitweise um weitere 1,87 Prozent nach unten auf 199,20 US-Dollar.
Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at
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