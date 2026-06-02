Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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02.06.2026 20:33:58
Coinbase Backs DeFi Protocol Ethena, But COIN Still Plunges 5%
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Nachrichten zu Coinbase
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01.06.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Start leichter (finanzen.at)
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27.05.26
|S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte ein Coinbase-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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22.05.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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22.05.26
|Zuversicht in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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15.05.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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15.05.26
|Verluste in New York: S&P 500 nachmittags im Minus (finanzen.at)
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15.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 mittags schwächer (finanzen.at)
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15.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)