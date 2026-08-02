Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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02.08.2026 17:30:00
Coinbase CEO Brian Armstrong Continues to Advocate for the Clarity Act. Here's the Most Likely Scenario For the Crypto Market.
On July 21, Coinbase Global (NASDAQ: COIN) CEO Brian Armstrong told CNBC that the Clarity Act had reached the "one-yard line." For holders of Ethereum (CRYPTO: ETH), XRP (CRYPTO: XRP), and Solana (CRYPTO: SOL), that final yard is very likely to be worth real money, both immediately after the bill passes (if it does), and in the years afterward.However, the odds of its passage this year are just 30% by some estimates. So what happens to these coins if it passes, or if it gets punted to next year?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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