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10.10.2026 17:27:00

Coinbase CEO Brian Armstrong Just Doubled Down On His $400,000 Price Target for Bitcoin. Here's Why He's Wrong.

Ask a crypto exchange CEO where Bitcoin (CRYPTO: BTC) is headed, and the answer probably won't be "down." Still, Brian Armstrong's answer on the Sept. 18 episode of the Money Rehab podcast, recorded the same day a major crypto bill stalled in the Senate, came with a heavy dose of fine print.

Host Nicole Lapin asked the Coinbase Global (NASDAQ: COIN) chief whether he still expected Bitcoin to reach $400,000 by 2030.

"I think I have said that publicly before," Armstrong replied, and I remember those statements. "Yes, I would stand by that."

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