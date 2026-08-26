Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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26.08.2026 11:00:00
Coinbase CEO Brian Armstrong Thinks a New Crypto Bull Market Is Coming. Here's What History Says.
Coinbase Global (NASDAQ: COIN) Chief Executive Officer Brian Armstrong told CNBC on Aug. 20 that he thinks crypto is on the verge of a new bull market. If he's right, now would be the time to finish loading up on any assets, before they start to get pricey.So, is Armstrong's prediction likely to play out? Let's look at what the historical data says.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Coinbase
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