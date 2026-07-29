Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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29.07.2026 16:43:00
Coinbase CEO Brian Armstrong's Bold Fix for America's $39.7 Trillion Debt Crisis (Hint: It Involves Bitcoin.)
Coinbase (NASDAQ: COIN) CEO Brian Armstrong has diagnosed America's debt problem and prescribed a cure: The government should back the dollar with Bitcoin (CRYPTO: BTC), cap its own spending, and hope that AI-powered robots generate enough economic growth to bail everyone out over time.His plan has the confident energy of a cryptocurrency exchange CEO recommending more cryptocurrency adoption. Funny how that works: When your favorite tool is a hammer, every problem looks like a nail.To be fair, Armstrong's fundamental diagnosis is solid. Treasury Department figures show total public debt hit $39.69 trillion as of July 24. On July 1, when Armstrong posted his analysis, it was $39.39 trillion. If you're keeping score at home, that's roughly $300 billion of new debt in a month, or about $100 billion added every nine days.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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