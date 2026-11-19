Can decentralized digital assets and hyper-growth digital banking both find a home in a long-term portfolio? Deciding between Coinbase Global (NASDAQ:COIN) and Nu (NYSE:NU) requires weighing crypto volatility against Latin American banking expansion.

Coinbase Global operates the largest crypto exchange in the United States, positioning itself as a primary gateway for institutional and retail digital asset investors. Nu, known as Nubank, disrupts traditional banking across Brazil, Mexico, and Colombia with its all-digital platform. Both companies are redefining how users interact with money in the digital age.

Coinbase Global builds onchain infrastructure and provides trading and custody services for a wide range of digital assets. The company is a key player among fintech stocks, serving both individual consumers and large institutions. It maintains a vital relationship with Circle for the creation and redemption of the USDC stablecoin, which is integrated deeply into its ecosystem.

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