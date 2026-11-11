Coinbase Global vs. Toast: Which Financial Stock Is a Better Buy for 2027?

Choosing between Coinbase Global (NASDAQ:COIN) and Toast (NYSE:TOST) requires pitting high-growth digital assets against the steady digitization of the restaurant industry. Which path leads to better long-term portfolio growth for investors today?

Coinbase Global operates as a primary bridge between traditional finance and the crypto economy. Toast provides a comprehensive technology stack that manages everything from point-of-sale to payroll for restaurants. Both companies represent the shift toward digital-first financial services, making them frequent candidates for growth-oriented investors looking toward 2027 and beyond.

Coinbase Global generates revenue by facilitating the exchange of digital assets for retail and institutional clients. The company also offers subscription and services revenue through its partnership with Circle (NYSE:CRCL) for the creation and redemption of the USDC (CRYPTO:USDC) stablecoin. By providing secure storage and developer tools, it aims to be the primary gateway for the crypto economy.

Continue reading