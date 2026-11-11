Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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11.11.2026 21:51:02
Coinbase Is Betting on 3 New Businesses. Can They Offset Falling Trading Fees?
Coinbase (NASDAQ:COIN) is looking beyond traditional crypto trading as transaction revenue contracts. Its stablecoin, subscription, and prediction-market businesses offer a potential path to steadier earnings, while the stock trades near its recent lows. Whether those emerging opportunities can grow quickly enough to offset falling trading fees could determine the company's next chapter.
Stock prices used were the market prices of Nov. 2, 2026. The video was published on Nov. 10, 2026.
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