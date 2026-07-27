Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|
27.07.2026 05:15:51
Coinbase Is Down More Than 60% Over the Past 12 Months. Here's Why I'm Bearish on COIN Stock.
Coinbase's (NASDAQ: COIN) stock has declined more than 60% over the past 12 months. The major cryptocurrency exchange lost its luster as fears of interest rate hikes and other macro headwinds chilled the crypto market. That pullback might seem like a buying opportunity for contrarian investors, but I expect its stock to sink even lower before it's considered a bargain.Coinbase generates most of its revenue by charging transaction fees for spot crypto trades. When interest rates are low, cryptocurrencies often rally as investors pivot toward riskier investments. The opposite happens when interest rates rise, and the crypto market cools off.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coinbase
|
25.07.26
|Darauf wartet die Kryptobranche seit Jahren: SEC kündigt große Reform an (finanzen.at)
|
22.07.26
|S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coinbase-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
21.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
21.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
08.07.26
|S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coinbase-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende wenig bewegt (finanzen.at)
|
02.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
02.07.26
|Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
Analysen zu Coinbase
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coinbase
|142,00
|2,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.