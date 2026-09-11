Community Banks Aktie
WKN DE: 694146 / ISIN: US2036281028
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11.09.2026 22:30:00
Coinbase Is Pushing to Bring Stablecoins to 1,000 Community Banks. Here's Why Everyone Is Talking About Stablecoins Right Now.
Coinbase (NASDAQ: COIN), one of the world's largest cryptocurrency exchanges, recently partnered with Moov, a payments infrastructure provider, to bring stablecoin payments and settlements to more than 1,000 U.S. community banks and credit unions. By integrating Coinbase's digital asset infrastructure into Moov's payments platform, the two companies will enable those financial institutions to accept stablecoins without building their own blockchains.
Let's see how this partnership could help Coinbase, why everyone is talking about stablecoins right now, and how the upcoming vote on the CLARITY Act could impact those plans.
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