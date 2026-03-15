Coinbase Aktie

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WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076

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15.03.2026 10:30:00

Coinbase Just Gained More Than 25% in a Month. Here's Why It's Still a Buy

Coinbase Global (NASDAQ: COIN) was the first crypto exchange to list publicly in the U.S. and its brand has become synonymous with cryptocurrency. As a result, crypto volatility often affects its share price. For example, the recent slump in cryptocurrency prices contributed to a decline of about 40% during the past six months.More recently, signs of digital asset recovery helped it erase some of those losses. As of March 12, Coinbase was trading at about $196, after gaining more than 25% during the past month. Bitcoin, meanwhile, has pushed above $70,000.The reason I'm bullish on the stock has little to do with crypto. Quite the opposite -- I think Coinbase is a buy because it is establishing various revenue streams that don't depend on crypto trading. Here are two of them.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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