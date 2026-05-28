GIFT Aktie
WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002
|
28.05.2026 12:15:00
Coinbase Just Gave Hyperliquid Holders the Gift of a Lifetime. Here's How to Benefit.
Every dollar of the stablecoin USDC that's in circulation is backed by reserves, mostly short-term U.S. Treasuries, that generate yield. Since it launched in 2018, virtually all of that income has been retained by its issuer, Circle Internet Group, (NYSE: CRCL) and its distribution partner, Coinbase Global, (NASDAQ: COIN) and the coin's base of holders never saw a cent. But now, Hyperliquid, (CRYPTO: HYPE) the decentralized crypto exchange, just changed the equation.Under a deal announced on May 14, Coinbase became the official USDC treasury deployer on the Hyperliquid network, with Circle handling all of the necessary cross-chain infrastructure. Per the agreement, Hyperliquid is now going to capture up to 90% of the yield from USDC deposits on its platform, which will be revenue used for buying back its native coin, Hype. That's going to be a huge gift for Hyperliquid's holders, so let's explore how it changes the investment thesis.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GIFT INC. Registered Shs
Analysen zu GIFT INC. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coinbase
|146,74
|-1,91%
|GIFT INC. Registered Shs
|4 100,00
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.