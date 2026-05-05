Coinbase Aktie

Coinbase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076

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05.05.2026 19:26:50

Coinbase Lays Off 14% of Employees as A.I. Changes Work

The largest U.S. crypto exchange said it was cutting jobs because of cryptocurrency market volatility and to “optimize” for the artificial intelligence era.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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