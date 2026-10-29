Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|
29.10.2026 23:39:44
Coinbase Profit Is Mostly Crypto Gains: Rapid Earnings Reaction
Coinbase Global (NASDAQ:COIN) reported third-quarter net income of $719 million, driven by a $715 million gain on crypto it holds as an investment. Shares fell about 2% in after-hours trading. Strip out that markup, and the core business earned far less than a year ago, even as it gained share.
The headline profit is a price move, not an operating result. Coinbase marks the crypto it owns to market each quarter, so its bottom line swings with coin prices. Without those gains and other investment gains, adjusted net income was $78 million.
The drop points to trading. Transaction fees rise and fall with prices and activity, and the release calls the market softer. Coinbase won a bigger slice of a smaller pie, which helps but can't make up the gap. The release gives no net revenue figure, so readers can't size the decline.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coinbase
|
30.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
28.10.26
|S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Coinbase von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.10.26
|Ausblick: Coinbase stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coinbase-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.10.26
|Coinbase, Strategy, Robinhood und Block vor den Quartalszahlen: Darauf sollten Krypto-Anleger achten (finanzen.at)
|
14.10.26
|S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Coinbase von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
03.10.26
|Bitcoin und der Vierjahreszyklus: Was Anleger 2027 erwarten könnten (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Coinbase von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Coinbase
Aktien in diesem Artikel
|Coinbase
|128,92
|-7,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.