Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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11.04.2026 12:54:00
Coinbase Says AI Agents Are the Future Of Crypto. So Which Cryptocurrencies Should You Be Buying?
Nvidia CEO Jensen Huang recently suggested that AI agents will change everything. And Coinbase Global (NASDAQ: COIN) seems to agree. The company recently suggested that AI agents could be the future of crypto.With that in mind, which cryptos could benefit from the newfound investor appetite for AI agents? Here are three that are on my investment radar right now.At the top of the list is Bittensor (CRYPTO: TAO), a decentralized blockchain protocol primarily used for the sharing and training of large language models (LLMs). It's essentially a Layer 1 blockchain for open-source, decentralized AI projects.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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