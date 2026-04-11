Coinbase Aktie

Coinbase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.04.2026 12:54:00

Coinbase Says AI Agents Are the Future Of Crypto. So Which Cryptocurrencies Should You Be Buying?

Nvidia CEO Jensen Huang recently suggested that AI agents will change everything. And Coinbase Global (NASDAQ: COIN) seems to agree. The company recently suggested that AI agents could be the future of crypto.With that in mind, which cryptos could benefit from the newfound investor appetite for AI agents? Here are three that are on my investment radar right now.At the top of the list is Bittensor (CRYPTO: TAO), a decentralized blockchain protocol primarily used for the sharing and training of large language models (LLMs). It's essentially a Layer 1 blockchain for open-source, decentralized AI projects.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Coinbase

mehr Nachrichten

Analysen zu Coinbase

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Coinbase 143,08 -0,80% Coinbase

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:32 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:32 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen