Coinbase Aktie

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WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076

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06.09.2026 11:49:00

Coinbase Says Crypto's Next Wave of Growth Will Come From AI Agents. Here's What Crypto Investors Need to Know.

Coinbase Global (NASDAQ: COIN) is betting that crypto's next big growth wave will occur due to artificial intelligence agents transacting with each other and making their own agent-to-agent economy. Blockchain analytics firm Chainalysis reported that there had been more than 100 million agent payments on Coinbase's Base blockchain through the first quarter of 2026. Coinbase chief executive Brian Armstrong claimed in late July that such agents will eventually out-transact all humans combined.Aside from Base, the chains with the most real agent activity today are Ethereum (CRYPTO: ETH) and Solana (CRYPTO: SOL). Here's what you need to know before you invest.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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