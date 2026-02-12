Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|
12.02.2026 21:57:00
Coinbase says some customers were ‘unable to buy, sell, transfer’ amid brief Thursday disruption
The service issue comes as the the crypto giant is set to report earnings on Thursday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coinbase
|
13.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gute Stimmung in New York: mittags Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
12.02.26
|Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coinbase von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.02.26