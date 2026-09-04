Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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04.09.2026 21:00:23
Coinbase Slides as Hot Jobs Report Dents 10% Rally
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