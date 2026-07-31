Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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31.07.2026 14:34:00
Coinbase Stock Sinks as Q2 Revenue Falls Short of Estimate
This article Coinbase Stock Sinks as Q2 Revenue Falls Short of Estimate originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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31.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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|Gewinne in New York: S&P 500 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
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31.07.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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30.07.26
|Ausblick: Coinbase präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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29.07.26
|S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coinbase-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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27.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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26.07.26
|Neue SEC-Pläne könnten Kryptomarkt grundlegend verändern (finanzen.ch)