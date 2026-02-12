Coinbase Aktie

Coinbase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076

12.02.2026 23:16:00

Coinbase swings to surprise loss amid crypto exodus, but says traders are buying the dip

The crypto exchange’s stock bounced off a two-year low as it looked to ease investor worries amid a sharp crypto selloff.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Nachrichten zu Coinbase

