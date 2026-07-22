Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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22.07.2026 14:29:19
Coinbase to expand Singapore operations, grow headcount to 200 despite global job cuts
The crypto exchange has opened its new office at One Raffles QuayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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