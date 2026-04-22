Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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22.04.2026 04:47:00
Coinbase vs. Bitcoin: Why the Crypto Stock Is a Better Buy
Bitcoin (CRYPTO: BTC) remains the king of crypto, despite recent losses. The first and most established cryptocurrency accounts for almost 60% of the total crypto market cap, making it a popular -- and less risky -- choice for institutional and retail investors alike. However, buying Bitcoin is not the only way to get exposure to the digital asset world.Image source: Getty Images.Crypto stocks are different from cryptos, and crypto stock Coinbase (NASDAQ: COIN) may be better placed to reap the rewards from increased blockchain adoption. That's because cryptocurrency is still a relatively new industry that could evolve in several directions. Like Bitcoin, the popular crypto exchange will benefit from any recovery in cryptocurrency prices and increased institutional adoption. Unlike Bitcoin, it will also benefit from growth in stablecoins and other real-world uses of blockchain technology. Read on to find out why Coinbase is a better investment than Bitcoin.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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