CoinShares gibt Ergebnisse für das 4. Quartal 2022 bekannt

Trotz schwieriger Marktbedingungen bleibt CoinShares finanziell in einem robusten Zustand und verzeichnete im vierten Quartal starke Zuflüsse.

Der Fokus des Unternehmens liegt weiterhin auf der digitalen Vermögensverwaltung und institutionellen Angeboten.

21. Februar 2023 | SAINT HELIER, Jersey | Coinshares International Limited (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), der führende europäische Verwalter digitaler Vermögenswerte, hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht.

Jean-Marie Mognetti, Chief Executive Officer von CoinShares:

"Wir freuen uns, dass das Unternehmen trotz der Herausforderungen im letzten Quartal 2022 finanziell robust geblieben ist, und sind stolz darauf, das Jahr mit dem Wechsel an den Hauptmarkt der Nasdaq Stockholm abgeschlossen zu haben.

Nach der Rückkehr in die Gewinnzone im dritten Quartal musste CoinShares, wie am

22. November 2022 bereits bekannt gegeben, mit dem Zusammenbruch von FTX im vierten Quartal einen Rückschlag hinnehmen. Zum Zeitpunkt, als FTX die Abhebungen stoppte, lagen 26 Millionen Pfund unserer Vermögenswerte dort. Obwohl die finanzielle Gesundheit der Gruppe weiterhin solide ist, hat sich dieses Ereignis verständlicherweise auf unser finanzielles Ergebnis sowohl für das vierte Quartal als auch für das Jahr 2022 insgesamt ausgewirkt.

Wir gehen ins Jahr 2023 mit klaren Zielen, die wir erreichen wollen. Wir sind weiterhin entschlossen, unser digitales Vermögensverwaltungsgeschäft auszubauen und suchen nach Möglichkeiten, unsere globale Marktposition weiter zu stärken. Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen, d. h. die digitale Vermögensverwaltung und das institutionelle Geschäft, da wir davon ausgehen, dass die großen institutionellen Akteure im Jahr 2024 nach einer weiteren Klärung der regulatorischen Vorschriften verstärkt in den Markt kommen werden."

Finanzielle Höhepunkte im 4. Quartal 2022:

Umsatzerlöse und sonstige Erträge im 4. Quartal in Höhe von 14,5 Millionen GBP

(4. Quartal 2021: 41,9 Millionen GBP)

(4. Quartal 2021: 41,9 Millionen GBP) Gesamtjahresumsatz und sonstige Erträge in Höhe von 72,6 Millionen GBP

(GJ 2021: 151,8 Millionen GBP)

(GJ 2021: 151,8 Millionen GBP) Bereinigtes EBITDA im 4. Quartal von minus 23,5 Millionen GBP

(4. Quartal 2021: plus 32,1 Millionen GBP)

(4. Quartal 2021: plus 32,1 Millionen GBP) Bereinigtes EBITDA für das gesamte Jahr in Höhe von 6,5 Millionen GBP

(GJ 2021: 121,1 Millionen GBP)

(GJ 2021: 121,1 Millionen GBP) Gesamtergebnis für Q4 2022 in Höhe von minus 37,0 Millionen GBP

(Q4 2021: 28,6 Millionen GBP)

(Q4 2021: 28,6 Millionen GBP) Gesamtergebnis für das Gesamtjahr 2022 von 3,0 Millionen GBP

(GJ 2021: 113,4 Millionen GBP)

Operative Höhepunkte im 4. Quartal 2022:

Wichtige strategische Fortschritte erreicht, einschließlich des Uplistings an der Nasdaq Stockholm Main Market. Der erste Handelstag erfolgte am 19. Dezember 2022 und markiert den erfolgreichen Abschluss eines Prozesses, auf den das gesamte Unternehmen unermüdlich hingearbeitet hat.

Trotz der schwierigen Marktbedingungen, die dazu führten, dass viele unserer Wettbewerber im ETP-Bereich im vierten Quartal Abflüsse verzeichneten, verbuchte CoinShares Physical Zuflüsse in Höhe von 17,2 Millionen US-Dollar.

Die schwierige, aber notwendige Entscheidung, die algorithmische CoinShares-Handelsplattform einzustellen. Die Marktbedingungen in einem Post-FTX-Umfeld führten zu einer Situation, die es dem Unternehmen mit seiner bestehenden Kapitalstruktur nicht erlaubte, die notwendigen erheblichen Vorabinvestitionen in das Marketing für dieses Projekt zu tätigen.

Der Konkurs von FTX hatte finanzielle Auswirkungen auf das Unternehmen. Zum Zeitpunkt, als FTX die Abhebungen von seiner Börse einstellte, befanden sich dort noch 26 Millionen GBP an CoinShares Vermögenswerten. Nach der Konkurserklärung von FTX ist es völlig ungewiss, ob, wann und wie viel das Unternehmen davon zurückerhalten wird. Als Konsequenz wurde das gesamte Engagement vorsichtshalber vollständig abgeschrieben.

Den vollständigen Q4-Bericht von CoinShares finden Sie unter diesem Link:



Über die CoinShares-Gruppe

CoinShares ist eine führende Full-Service-Investment- und Handelsgruppe für digitale Vermögenswerte, die eine breite Palette von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Investmentmanagement, Handel, Wertpapiere und Verbraucherprodukte für eine Vielzahl von Kunden anbietet, darunter Unternehmen, Finanzinstitute und Privatpersonen. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Jersey und ist in Frankreich, Schweden, Großbritannien und den USA vertreten. CoinShares wird in Jersey von der Jersey Financial Services Commission, in Frankreich von der Autorité des marchés financiers und in den USA von der Financial Industry Regulatory Authority reguliert. CoinShares ist am Hauptmarkt der Nasdaq Stockholm unter dem Kürzel CS und an der OTCQX unter dem Kürzel CNSRF notiert.

