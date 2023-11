CoinShares sichert sich Option zum Erwerb von Valkyrie Funds

? Diese Übernahmeoption ist der jüngste Schritt in der US-Expansion von CoinShares, nach der Einführung von Hedge Fund Solutions im September 2023.



? CoinShares hat auch eine Markenlizenzvereinbarung für die Produkte von Valkyrie abgeschlossen, insbesondere für den anstehenden Bitcoin-Spot-ETF.

? Valkyrie wird weiterhin als unabhängige Einheit agieren, bis CoinShares sich entscheidet, seine Option zu ziehen, die bis zum Ende des ersten Quartals 2024 offen bleibt.

16. November 2023 | SAINT HELIER, Jersey | Coinshares International Limited ("CoinShares" oder "das Unternehmen") (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), die führende europäische Investmentgesellschaft, die sich auf digitale Vermögenswerte spezialisiert hat, sichert sich eine exklusive Kaufoption auf Valkyrie Funds LLC ("Valkyrie Funds"). Vakyrie Funds ist eine US-amerikanische Anlageberatungsgesellschaft, die auf aktiv verwaltete börsengehandelte Kryptowährungsfonds von Valkyrie Investments Inc ("Valkyrie Investments") spezialisiert ist.

Die Option von CoinShares, die Valkyrie-Fonds von Valkyrie Investments zu erwerben, gilt ab sofort bis zum 31. März 2024.

Jean-Marie Mognetti, CEO von CoinShares:

"Der globale ETF-Markt ist fragmentiert. In Europa sind Krypto-Spot-ETPs seit 2015 etabliert, eine Entwicklung, die sich in den USA bald widerspiegeln wird. Diese unterschiedliche Marktentwicklung stellt sowohl eine Herausforderung als auch eine große Chance dar. Die Option auf die Übernahme von Valkyrie beschleunigt unsere Expansion in den US-Markt und verbessert unser Know-how in der Verwaltung digitaler Vermögenswerte weltweit. Das tiefe Verständnis des US-Marktes und die Erfolgsbilanz von Valkyrie Fund bei der Entwicklung von Anlageprodukten für Kryptowährungen passen perfekt zu unserer Vision und unserem Selbstverständnis. CoinShares freut sich darauf, diese Akquisitionsmöglichkeit zu prüfen und mit dem Know-how der Gründer von Valkyrie erstklassige Produkte für digitale Vermögenswerte für US-amerikanische Anleger anzubieten."

In den letzten zehn Jahren hat sich CoinShares mit 3,2 Milliarden Dollar AUM als führender Akteur auf dem europäischen Markt für börsengehandelte Kryptoprodukte etabliert. Die strategische Übernahmeoption ist der nächste Schritt in der Expansion von CoinShares in den US-Markt, nach der Einführung von CoinShares Hedge Fund Solutions im September 2023.

Als Teil der Akquisitionsoption haben die beiden Unternehmen eine Markenlizenzvereinbarung abgeschlossen. Während des Optionszeitraums erhält Valkyrie Investments eine begrenzte, widerrufliche globale Lizenz zur Verwendung des Namens "CoinShares" für seine S-1-Einreichungen bei der SEC. Sollte die SEC den Valkyrie Bitcoin Fund genehmigen, plant Valkyrie Investments, den Namen CoinShares zu übernehmen, was den ersten Vorstoß von CoinShares bedeutet, ein passives Mainstream-Krypto-Produkt auf dem US-Markt anzubieten.

Leah Wald, CEO von Valkyrie:

"Unsere Mission ist es, qualitativ hochwertige Anlagemöglichkeiten für digitale Vermögenswerte zu erweitern. CoinShares ist ein anerkannter, globaler Marktführer und Vorreiter in der digitalen Anlagelandschaft mit außergewöhnlicher Marktexpertise und Innovationsgeist. Zusammen mit der etablierten US-Präsenz und den bestehenden Angeboten von Valkyrie sowie der globalen Reichweite und Infrastruktur von CoinShares sind wir in der Lage, bahnbrechende Produkte anzubieten, die auf die Bedürfnisse der Anleger ausgerichtet sind."

Die Option gewährt CoinShares das exklusive Recht, 100 Prozent der Valkyrie-Fonds von Valkyrie Investments zu erwerben, sowie alle mit dem Valkyrie Bitcoin Fund verbundenen Rechte von Valkyrie Investments und alle anderen nicht aufgelegten ETFs, die derzeit von Valkyrie Investments gehalten werden. Die Ausübung der Übernahmeoption durch CoinShares ist abhängig von behördlichen Genehmigungen und Zustimmungen, einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung und dem Abschluss der erforderlichen rechtlichen Vereinbarungen. Valkyrie Funds wird weiterhin als unabhängiges Unternehmen agieren, bis eine mögliche Übernahme durch CoinShares abgeschlossen ist und die Transaktion durchgeführt wird.

ÜBER COINSHARES

CoinShares ist der führende europäische alternative Vermögensverwalter, der sich auf digitale Vermögenswerte spezialisiert hat und eine breite Palette von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Anlageverwaltung, Handel und Wertpapiere für eine Vielzahl von Kunden anbietet, darunter Unternehmen, Finanzinstitute und Privatpersonen. Das Unternehmen, das sich seit 2013 auf Kryptowährungen konzentriert, hat seinen Hauptsitz in Jersey und verfügt über Niederlassungen in Frankreich, Schweden, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA. CoinShares wird in Jersey von der Jersey Financial Services Commission, in Frankreich von der Autorité des marchés financiers und in den USA von der Financial Industry Regulatory Authority reguliert. CoinShares ist an der Nasdaq Stockholm unter dem Kürzel CS und an der OTCQX unter dem Kürzel CNSRF notiert.

ÜBER VALKYRIE

Valkyrie ist ein spezialisiertes alternatives Finanzdienstleistungsunternehmen an der Schnittstelle zwischen dem traditionellen Finanzwesen und dem aufstrebenden Kryptowährungssektor, dessen Tochtergesellschaften darauf abzielen, Vermögensverwaltung, Forschung und andere Dienstleistungen anzubieten. Valkyrie hat seinen Hauptsitz in Nashville und zielt darauf ab, ein Engagement in der aufkommenden digitalen Anlageklasse durch traditionelle Finanzinstrumente zu ermöglichen. Valkyrie wird von erfahrenen Vermögensverwaltern geleitet, die bereits mehrere ETFs, börsengehandelte Fonds und börsengehandelte Produkte auf den Markt gebracht haben, darunter auch Fonds für digitale Vermögenswerte, und die über Erfahrungen bei Guggenheim Partners, MUFG Investor Services (US), Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange und der Weltbank verfügen.

Für weitere Informationen über CoinShares: https://coinshares.com

Unternehmen | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Investor Relations | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

PRESSEKONTAKT

CoinShares

Benoît Pellevoizin

bpellevoizin@coinshares.com

+33 6 72 44 07 17

M Group Strategic Communications

Peter Padovano

press@coinshares.com

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die CoinShares International Limited gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung (596/2014) zu veröffentlichen hat. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden durch die Agentur der oben genannten Kontaktpersonen am Donnerstag, den 16. November 2023, um 16 Uhr MEZ veröffentlicht.