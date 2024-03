CoinShares stärkt seine globale Reichweite durch Abschluss der Übernahme des ETF-Geschäfts von Valkyrie

Die Übernahme folgt auf den Abschluss einer Vereinbarung, die CoinShares eine exklusive Option auf den Erwerb von Valkyrie Funds LLC ("Valkyrie") und der Sponsorenrechte an BRRR, dem physisch besicherten Bitcoin-ETF von Valkyrie, gewährt.

Die aufsichtsrechtlichen Lizenzen von Valkyrie ergänzen die bestehenden US-Genehmigungen von CoinShares und schaffen eine solide Grundlage für den Expansionsplan von CoinShares für die Vermögensverwaltung in den USA.

CoinShares erhält dadurch eine vielversprechende Plattform, um seine Expertise für digitale Vermögenswerte auf die Vereinigten Staaten auszuweiten. Dies trägt zu einem zusätzlichen verwalteten Vermögen von zirka 530 Millionen US-Dollar von $BTF, $WGMI, $BRRR und $BTFX bei.

CoinShares plant, Valkyrie zu seiner US-Asset-Management-Plattform für die Entwicklung innovativer Produkte zu rebranden.

Die Produktlinie von Valkyrie wird schließlich unter der Marke CoinShares betrieben, um Markenkonsistenz und Bekanntheit zu gewährleisten.





12. März 2024 | SAINT HELIER, Jersey | Coinshares International Limited ("CoinShares" oder "das Unternehmen") (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), der führende europäische Verwalter von digitalen Vermögenswerten, hat heute den Abschluss der Übernahme von Valkyrie Funds LLC ("Valkyrie") bekanntgegeben. Valkyrie Funds LLC ist das Anlageberatungsgeschäft von Valkyrie Investments Inc. ("Valkyrie Investments"). CoinShares übernimmt auch die Sponsorenrechte am Valkyrie Bitcoin Fund, dem physisch besicherten Bitcoin ETF. Durch das Hinzukommen des verwalteten Vermögens von Valkyrie in Höhe von etwa 530 Millionen US-Dollar ("AUM"), erhöht sich das AUM von CoinShares auf etwa 7 Milliarden US-Dollar weltweit (Stand: 11. März 2024). Dieser entscheidende Schritt beschleunigt die Expansion von CoinShares in den US-Markt erheblich und ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum Aufbau eines globalen Asset-Management-Unternehmens.

Wie bereits bekanntgegeben, hat CoinShares seit November 2023 eine Option zur Übernahme von Valkyrie, die nach der Auflegung des Valkyrie Bitcoin Funds durch Valkyrie Investments im Januar 2024 ausgeübt wurde. Der Abschluss der Übernahme stärkt das Engagement von CoinShares für das Wachstum und den Erfolg von Valkyrie und fördert gleichzeitig die Entwicklung innovativer Investitionslösungen für digitale Vermögenswerte.

Mit Blick auf die Zukunft plant CoinShares, die Valkyrie-ETF-Infrastruktur zu nutzen, um sein US-Vermögensverwaltungsgeschäft mit einem klaren Fokus auf Produktinnovation und Marktdifferenzierung zu entwickeln. Die neue Plattform wird als zukunftsorientierter thematischer Vermögensverwalter für den US-Markt agieren und sich dabei auf den Erfolg einzigartiger thematischer Produkte stützen, wie $WGMI – dem leistungsstärksten nicht-gehebelten ETF im Jahr 2023 über alle Sektoren hinweg – und dem neu eingeführten $BTFX, einem zweifach gehebelten Bitcoin-Futures-ETF. Diese Angebote zeigen das Bestreben von CoinShares, vielfältige und fortschrittliche Strategien zu entwickeln, die über ein reines Beta-Exposure in digitalen Vermögenswerten hinausgehen. CoinShares verfügt über ein umfassendes Instrumentarium, darunter Hedgefonds-Expertise, quantitatives Research, Aktienanalyse und profunde Kenntnisse über digitale Vermögenswerte. Auf dieser Basis entwickelt das Unternehmen innovative, leistungsstarke und einzigartige Produkte, die auf die Erwartungen der Anleger in der sich entwickelnden Finanzlandschaft zugeschnitten sind.

Jean-Marie Mognetti, CEO von CoinShares, kommentiert die Übernahme:

"Vor zehn Jahren sind wir mit CoinShares angetreten, europäischen Anlegern durch regulierte Produkte ein Engagement in digitalen Vermögenswerten anzubieten – stets mit dem Fokus auf Innovation und darauf, neue Produkte als erste auf den Markt zu bringen.

Die Akquisition von Valkyrie ist ein weiterer Schritt in unserer Wachstumsstrategie, diesmal mit besonderem Fokus auf die USA. Diese Akquisition bringt CoinShares zusätzliche 530 US-Dollar an verwaltetem Vermögen, was sie vom ersten Tag an zu einem Top-Line-Beitrag macht. Noch wichtiger ist, dass wir dadurch unser Produktangebot erweitern, unsere Innovationsfähigkeit stärken und unseren gesamten adressierbaren Markt um den Faktor 15 vergrößern.

Die USA sind ein bedeutender Markt für jeden Asset Manager; Mit einer eigenen Plattform und dem richtigen Produkt-Markt-Fit ist CoinShares in der Lage, seinen Stakeholdern einen erheblichen Mehrwert zu bieten.

Wir heißen unsere Valkyrie-Kollegen im CoinShares-Team willkommen und freuen uns auf ihren Beitrag zu unserer Reise."

Frank Spiteri, Head of Asset Management von CoinShares, bemerkt dazu:

"Als Europas führende Investmentgesellschaft, die sich auf digitale Vermögenswerte spezialisiert hat, hat CoinShares seit unserer Gründung im Jahr 2014 stets Vertrauen und Zuverlässigkeit bewiesen. Unsere Expertise ist im Kryptobereich beispiellos und ermöglicht es uns, nicht nur als Marktführer, sondern auch als Wissensvermittler für unsere Kunden zu fungieren. Wir haben uns verpflichtet, sie auf dieser dynamischen Reise zu begleiten, die durch unser erfahrenes Forschungsteam und innovative Lösungen unterstützt wird. Unser Versprechen ist es, ein vertrauenswürdiger Partner bei der Navigation durch die Komplexität digitaler Vermögenswerte zu sein."

Nach dem Abschluss der Übernahme hat CoinShares mit der nahtlosen Integration von Valkyrie in sein Markenportfolio begonnen. Dabei arbeiten beide Teams zusammen, um einen reibungslosen Übergang und die kontinuierliche Exzellenz des Produktangebots sicherzustellen. Zentraler Bestandteil dieser Integration ist die strategische Entscheidung, Valkyrie unter dem Dach von CoinShares neu zu branden. Dieser Prozess, der bis zum Sommer abgeschlossen sein soll, zielt darauf ab, die Produktpalette im gesamten CoinShares-Ökosystem zu vereinheitlichen und dadurch die Markenkonsistenz zu stärken sowie die Markenbekanntheit in den USA zu erhöhen.





Anmerkung für die Redaktion

Am 12. März 2024 haben CoinShares und Valkyrie Investments Inc. die endgültigen Vereinbarungen unterzeichnet und abgeschlossen, die die Übernahme von Valkyrie Funds LLC durch CoinShares abschließen. Valkyrie Funds LLC ist das Anlageberatungsgeschäft des US-amerikanischen Digital Asset Managers, das auf aktiv verwaltete börsengehandelte Kryptowährungsfonds spezialisiert ist. Der endgültige Kaufpreis, der am Ende einer dreijährigen Earn-out-Periode beglichen wird, hängt von den Finanzergebnissen des übernommenen Unternehmens ab. Die endgültigen Vereinbarungen enthalten die üblichen Zusicherungen des Verkäufers und des Käufers

# # #

Über die CoinShares-Gruppe

CoinShares ist der führende europäische Verwalter von digitalen Vermögenswerten, der eine breite Palette von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Anlageverwaltung, Handel, Wertpapiere und Verbraucherprodukte für eine Vielzahl von Kunden anbietet, darunter Unternehmen, Finanzinstitute und Privatpersonen. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Jersey und ist in Frankreich, Schweden, Großbritannien und den USA vertreten. CoinShares wird in Jersey von der Jersey Financial Services Commission, in Frankreich von der Autorité des marchés financiers und in den USA von der Financial Industry Regulatory Authority reguliert. CoinShares ist an der Nasdaq Stockholm unter dem Kürzel CS und an der OTCQX unter dem Kürzel CNSRF notiert.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Instinctif Partners // CoinShares@instinctif.com

Janos Erkens

E: janos.erkens@instinctif.com

T: +49 152 229 838 11