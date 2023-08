CoinShares veröffentlicht Ergebnisse für das 2. Quartal 2023

01. August 2023 | SAINT HELIER, Jersey CoinShares | International Limited (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), der führende europäische Verwalter digitaler Vermögenswerte, hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht.

Jean-Marie Mognetti, Chief Executive Officer von CoinShares:

"Die jüngsten Entwicklungen in der digitalen Vermögensverwaltung bestätigen die Ausgangsthese von CoinShares über die bevorstehende Institutionalisierung der Krypto-Landschaft sowie die Notwendigkeit für eine entsprechende Regulierung. Die Annäherung zwischen traditionellem und digitalem Finanzwesen ist in vollem Gange. Die Ergebnisse des zweiten Quartals der CoinShares-Gruppe zeigen, dass wir in der Lage sind, von dieser Entwicklung zu profitieren. Die Umsatzentwicklung weist ein Wachstum von 33 Prozent im Vergleich zum Vorquartal auf, gleichzeitig stieg das bereinigte EBITDA in diesem Zeitraum auf 12,8 Millionen Pfund, was unser bestes Quartal seit über einem Jahr darstellt."

Finanzielle Höhepunkte im 1. Quartal 2023:

Umsatz erlöse , Gewinne und sonstige Einnahmen im zweiten Quartal in Höhe von 20,3 Millionen GBP (Q2 2022: 15,3 Millionen GBP, exklusive außerordentlicher Belastungen im Zusammenhang mit TerraUSD)

im zweiten Quartal in Höhe von (Q2 2022: 15,3 Millionen GBP, exklusive außerordentlicher Belastungen im Zusammenhang mit TerraUSD) Bereinigtes EBITDA im zweiten Quartal in Höhe von von 12,8 Millionen GBP

(Q2 2022: 9,0 Millionen GBP, exklusive außerordentlicher Belastungen im Zusammenhang mit TerraUSD)

im zweiten Quartal in Höhe von von (Q2 2022: 9,0 Millionen GBP, exklusive außerordentlicher Belastungen im Zusammenhang mit TerraUSD) Gesamtergebnis für das zweite Quartal in Höhe von 5,3 Millionen GBP

(Q2 2022: Verlust von 0,6 Millionen GBP)





Operative Highlights im 2. Quartal 2023:

CoinShares, als der führende europäische Verwalter von digitalen Vermögenswerten, erweitert sein Angebotsportfolio im Jahr 2023 mit der Gründung einer aktiven Vermögensverwaltung. Die Entwicklung dieses neuen Geschäftsbereichs ist bereits in vollem Gange; die erste Strategie wird derzeit getestet. Gegen Jahresende soll der Produktlaunch auf Basis eines robusten Track Records erfolgen.

Das passive Vermögensverwaltungsgeschäft von CoinShares verzeichnete ein positives Quartal und erzielte Verwaltungsgebühren in Höhe von 10,6 Millionen GBP. CoinShares verstärkte in diesem Bereich seine Vertriebs- und Marketinginitiativen mit gezielten Veranstaltungen in Deutschland und der Schweiz, um das Wissen der Investoren über Kryptowährungen und ETPs zu vertiefen. In Italien intensivierte eine umfangreiche Veranstaltungsreihe für digitale Vermögenswerte den Austausch mit institutionellen Anlegern und Maklerplattformen. Begleitet wurden die Veranstaltung durch ergänzende Marketing-Maßnahmen, wie die Einführung einer neuen ETP-Website sowie Werbekampagnen bei Produkt-Einführungen durch XBT Provider AB.

Der Kapitalmarktbereich von CoinShares verzeichnete im zweiten Quartal Gewinne und sonstige Einnahmen in Höhe von 10,0 Millionen Pfund. Die profitablen CME-Futures-Handelsstrategien begünstigten dieses positive Ergebnis. Trotz der geringen Volatilität der BTC- und ETH-Preise kompensierten die Eigenhandelsstrategien einen Rückgang der Erträge aus der Liquiditätsbereitstellung und maximierten so die Stabilität und die Erträge. Darüber hinaus generierten das Kreditgeschäft und das Treasury-Management, gestützt durch eine stabile Dollar-Rendite, erneut eine günstige Verzinsung.





Den vollständigen Q2-Bericht von CoinShares finden Sie unter diesem Link.

