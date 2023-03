CoinSmart Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CoinSmart Financial hat am 28.03.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

CoinSmart Financial vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,180 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,56 Millionen CAD – eine Minderung um 12,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,36 Millionen CAD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 0,230 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 14,14 Millionen CAD festgelegt.

Redaktion finanzen.at