Cojax Oil And Gas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cojax Oil And Gas gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Cojax Oil And Gas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 180,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at