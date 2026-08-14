Cojax Oil And Gas stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cojax Oil And Gas hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 43,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at