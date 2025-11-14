Cojax Oil And Gas stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cojax Oil And Gas hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,00 Prozent auf 0,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at