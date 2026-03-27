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27.03.2026 06:31:29
Cojax Oil And Gas vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Cojax Oil And Gas lud am 25.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Cojax Oil And Gas mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,18 Prozent verringert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 USD. Im Vorjahr hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,03 Prozent auf 0,96 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 0,97 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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