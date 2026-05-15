Cojax Oil And Gas: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cojax Oil And Gas hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cojax Oil And Gas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 67,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at