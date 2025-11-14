Colab Platforms: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Colab Platforms hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,76 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Colab Platforms im vergangenen Quartal 401,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 183,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Colab Platforms 141,7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at