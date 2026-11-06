Colab Platforms stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Colab Platforms veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,760 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 401,2 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 374,2 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at